वाराणसी: अनाज बैंक के स्थापना दिवस पर मिशन शक्ति का संदेश, 55 महिलाओं को मिला अनाज
लमही स्थित सुभाष भवन में अनाज बैंक के स्थापना दिवस पर मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन शक्ति प्रभारी आकांक्षा मिश्रा ने महिलाओं को सुरक्षा और हेल्पलाइन की जानकारी दी। इस दौरान 55 नई महिला खाताधारकों को अनाज वितरित किया गया।
विस्तार
अनाज बैंक के स्थापना दिवस पर रविवार को लमही स्थित सुभाष भवन में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा, अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने के तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अनाज बैंक की ओर से 55 नई महिला खाताधारकों को अनाज भी वितरित किया गया।
महिलाओं को दी हेल्पलाइन की जानकारी
लालपुर थाना क्षेत्र की मिशन शक्ति प्रभारी आकांक्षा मिश्रा ने महिलाओं को मिशन शक्ति की पुस्तिकाएं वितरित कीं। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला या लड़की को कोई परेशान करता है या उसका पीछा करता है तो वह महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर शिकायत कर सकती है। उन्होंने बताया कि शिकायत करने वाली लड़की की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान है। उन्होंने स्कूल जाने वाली बेटियों से सतर्क रहने और परेशानी होने पर पुलिस से संपर्क करने की अपील की।
महिलाओं की जागरूकता पर दिया जोर
विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव श्रीगुरुजी ने कहा कि मिशन शक्ति बेटियों के लिए विश्वास का माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छेड़खानी जैसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने और महिलाओं को जागरूक करने पर जोर दिया।
निराश्रित परिवारों तक अनाज पहुंचाता है बैंक
कार्यक्रम में बताया गया कि अनाज बैंक की स्थापना 13 अक्टूबर 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य वृद्ध, विधवा, तलाकशुदा और सड़क पर रहने वाले निराश्रित परिवारों को अनाज उपलब्ध कराना है। बैंक का मूल मंत्र है- ‘कोई भी भूखा न सोए’। आयोजकों के अनुसार, अब तक 2609 परिवारों तक अनाज पहुंचाया जा चुका है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अर्चना भारतवंशी ने किया। इस दौरान डॉ. मृदुला जायसवाल, दक्षिता भारतवंशी, उजाला भारतवंशी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।