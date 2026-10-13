वाराणसी: अनाज बैंक के स्थापना दिवस पर मिशन शक्ति का संदेश, 55 महिलाओं को मिला अनाज

महिलाओं की जागरूकता पर दिया जोर

विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव श्रीगुरुजी ने कहा कि मिशन शक्ति बेटियों के लिए विश्वास का माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छेड़खानी जैसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने और महिलाओं को जागरूक करने पर जोर दिया।



निराश्रित परिवारों तक अनाज पहुंचाता है बैंक

कार्यक्रम में बताया गया कि अनाज बैंक की स्थापना 13 अक्टूबर 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य वृद्ध, विधवा, तलाकशुदा और सड़क पर रहने वाले निराश्रित परिवारों को अनाज उपलब्ध कराना है। बैंक का मूल मंत्र है- ‘कोई भी भूखा न सोए’। आयोजकों के अनुसार, अब तक 2609 परिवारों तक अनाज पहुंचाया जा चुका है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अर्चना भारतवंशी ने किया। इस दौरान डॉ. मृदुला जायसवाल, दक्षिता भारतवंशी, उजाला भारतवंशी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।