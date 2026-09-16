सुविधा: वाराणसी में बुनकर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ, मंत्री सुरेश खन्ना ने नियमित जांच पर दिया जोर
वाराणसी में मंत्री सुरेश खन्ना ने बुनकर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। यह शिविर सीआईआई के सहयोग से आयोजित किया गया है। मंत्री ने कहा कि कार्य करते समय बुनकरों को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार गंभीर है।
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प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को लोहता में निशुल्क बुनकर स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर बुनकर समुदाय के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच को आवश्यक बताया। मंत्री खन्ना ने कहा कि कार्य करते समय बुनकरों को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
यह शिविर सीआईआई (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) के सहयोग से आयोजित किया गया है। मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बुनकर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने जानकारी दी कि वाराणसी में एक लाख से अधिक बुनकर हैं।
खन्ना ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 83 मेडिकल कॉलेज स्थापित हैं। मंत्री ने बुनकरों से बिना किसी संकोच के इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपस्थित सभी बुनकरों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
इस स्वास्थ्य शिविर में कई प्रमुख संस्थाओं ने सहयोग किया। इनमें गेट्स फाउंडेशन, मेदांता, बीएचयू, आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल और टाटा 1एमजी शामिल थे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनपी सिंह उपस्थित रहे। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
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आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण
मंत्री सुरेश खन्ना ने शिविर के बाद लोहता स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मंत्री ने मौके पर मौजूद मेडिकल टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह निरीक्षण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया।