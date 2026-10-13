मेगा एयर शो: पहली बार एयरपोर्ट के बाहर बन रहा एटीसी, नमो घाट पर एक हफ्ते में होगा तैयार; एयरफोर्स की निगरानी

इसके निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली की कंपनी एक्सिस को दी गई है। यह निर्माण एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। दो मंजिला इस टावर का निर्माण लोहे की ग्रिल से हो रहा है। इसके चारों ओर वाटरप्रूफ पर्दे लगाए जाएंगे। इस भवन के बाहर प्लेटफाॅर्म और सीढि़यां बनाई जाएंगी।



पूरे भवन की कमान एयरफोर्स ही संभालेगी। एटीसी सेंटर एयर शो के दौरान हवाई गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लाल खां के रौजा के बगल से नमो घाट तक बन रहा दूसरा रास्ता : एयर शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशिष्ट अतिथियों और लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए नमो घाट की ओर दो विशेष पक्के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से एक रास्ता वसंत महिला महाविद्यालय की ओर से हेलीपैड तक बनाया जा चुका है। वहीं, दूसरे रास्ते का निर्माण लाल खां के रौजा के बगल से नमो घाट फेस-2 तक किया जा रहा है।