मोबाइल पर मिलेगी लैब रिपोर्ट: अस्पतालों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार, मरीजों को सुविधा; समीक्षा

सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलीकरण से न केवल मरीजों को भीड़भाड़ से छुटकारा मिलेगा, बल्कि एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद उनके स्वास्थ्य का पूरा डेटा भी एक जगह सुरक्षित रहेगा। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने सचिव स्वास्थ्य सहित अन्य लोगों को पूरा भरोसा दिलाया कि मंडल में एबीडीएम के जो भी मानक है, उसको प्रभावी रूप से लागू करने का कार्य किया जाएगा।



उन्होंने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इससे पहले वाराणसी के सीएमओ डॉ.एनपी सिंह ने सभी अधिकारियों, अस्पतालों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला महिला अस्पताल की एसआईसी डॉ.मनीषा सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त निदेशक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डॉ. मोहित सिंह ने किया।



कार्यक्रम में आईएमएस बीएचयू से प्रो.अंकुर सिंह, नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ.अजीत सैगल , हेरिटेज मेडिकल कॉलेज से डॉ सिद्धार्थ राय, आईएमए अध्यक्ष डॉ अनुराग टंडन, महामना कैंसर संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आकाश, आईएमए जौनपुर से अध्यक्ष डॉ. सुधा के साथ ही डॉ. अतुल सिंह, डॉ. सौरभ प्रताप सिंह, केके राय, शुभम सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी, चिकित्सक मौजूद रहे।