{"_id":"6274b80f177dfe780c6b5bb4","slug":"kashi-vishwanath-temple-gyanvapi-mosque-dispute-survey-today-sant-of-varanasi-do-hawan-pujan-yagya-to-remove-obstacles","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आज: चौक क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा, विघ्न-बाधा दूर करने को काशी के संतों ने किया यज्ञ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 06 May 2022 11:24 AM IST