काशी विश्वनाथ धाम: आईआईटी मद्रास ने तीन घंटे तक की स्वर्ण शिखर की जांच, 20 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट

मंदिर की संरचनात्मक स्थिति और भूकंपरोधी क्षमता के अध्ययन के अनुसार आंकड़ों को जुटाया गया। इससे पहले आईआईटी मद्रास की टीम से डॉ. अनुज मेनन की अगुवाई में 27-28 मई को प्रारंभिक सर्वे किया गया था और टीम ने 11 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मंदिर प्रशासन की ओर से 18 लाख रुपये का फंड भी दिया गया है।



मंदिर पर पड़े मौसमी मार का होगा आकलन

स्थापत्य कला और शिलाओं पर पड़े मौसमी मार का आकलन किया गया। मंदिर के ढाई साल पुराने पत्थर के खंभों, गर्भगृह की दीवारों और शिखरों पर जड़े स्वर्ण आवरण के क्षरण को रोकने के लिए तकनीक तैयार की जाएगी। मंदिर की वास्तुकला से कोई छेड़छाड़ किए बिना पत्थरों और स्वर्ण कलशों की मजबूती को सदियों के लिए बेजोड़ बनाया जाएगा।