काशी तमिल संगमम 5.0: एक हजार संस्थानों के विद्यार्थी पढ़ेंगे तमिल साहित्य, तिरुक्कुरल के दोहे
काशी तमिल संगमम में विद्यार्थियों को तमिल के महान साहित्यकार तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल का अध्ययन कराया जाएगा। देशभर के 1000 उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ने की योजना बनाई गई है।
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काशी तमिल संगमम इस बार दक्षिण और उत्तर भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने के साथ तमिल साहित्य को देशभर के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। संगमम के पांचवें संस्करण में तिरुक्कुरल को केंद्र में रखते हुए देशभर के 1000 उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ने की योजना बनाई गई है।
इन संस्थानों के विद्यार्थियों को तमिल के महान साहित्यकार तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल का अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए अध्ययन सामग्री, अकादमिक परिचय कार्यक्रम, लेखन और शोध गतिविधियों को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है।
28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होने वाले काशी तमिल संगमम-5.0 की इस बार की थीम तिरुक्कुरल पयिल्वोम यानी तिरुक्कुरल का अध्ययन करें रखी गई है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार देश के 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उच्च शिक्षण संस्थानों को इस पहल से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में नोडल विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी तय की गई है।
उत्तर प्रदेश में यह जिम्मेदारी बीएचयू को सौंपी गई है। बीएचयू के जिम्मे प्रदेश के 300 संस्थान होंगे। तिरुक्कुरल तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। इसमें 1330 दोहे हैं। इस कार्यक्रम में तमिल भाषा नहीं जानने वाले विद्यार्थियों को भी अपनी भाषा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
1400 प्रतिनिधियों के सात समूह आएंगे काशी
काशी तमिल संगमम-5.0 में तमिलनाडु से करीब 1400 प्रतिनिधि काशी आएंगे। इन्हें सात समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह में लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में वाराणसी के साथ प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण भी शामिल रहेगा। इस दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराया जाएगा। आयोजन को लेकर वाराणसी में तैयारियां शुरू हो गई हैं।
बीएचयू में हुई उच्चस्तरीय बैठक में रेलवे, आईआरसीटीसी, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई है। प्रतिनिधियों के ठहरने, परिवहन, भोजन, चिकित्सा और भ्रमण की व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं।