उत्तर प्रदेश में यह जिम्मेदारी बीएचयू को सौंपी गई है। बीएचयू के जिम्मे प्रदेश के 300 संस्थान होंगे। तिरुक्कुरल तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। इसमें 1330 दोहे हैं। इस कार्यक्रम में तमिल भाषा नहीं जानने वाले विद्यार्थियों को भी अपनी भाषा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।



1400 प्रतिनिधियों के सात समूह आएंगे काशी

काशी तमिल संगमम-5.0 में तमिलनाडु से करीब 1400 प्रतिनिधि काशी आएंगे। इन्हें सात समूहों में बांटा जाएगा। प्रत्येक समूह में लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में वाराणसी के साथ प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण भी शामिल रहेगा। इस दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराया जाएगा। आयोजन को लेकर वाराणसी में तैयारियां शुरू हो गई हैं।



बीएचयू में हुई उच्चस्तरीय बैठक में रेलवे, आईआरसीटीसी, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई है। प्रतिनिधियों के ठहरने, परिवहन, भोजन, चिकित्सा और भ्रमण की व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं।