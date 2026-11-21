दूसरी ट्रेन संख्या 06043 चेन्नई सेंट्रल से 28 नवंबर को सुबह 4:15 बजे रवाना होकर 29 नवंबर को रात नौ बजे बनारस पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 06047 कोयंबटूर से 29 नवंबर को शाम छह बजे चलेगी और एक दिसंबर को रात आठ बजे बनारस पहुंचेगी।



इसी क्रम में ट्रेन संख्या 06049 चेन्नई सेंट्रल से दो दिसंबर को सुबह 4:15 बजे रवाना होकर तीन दिसंबर को रात आठ बजे पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 06051 कन्याकुमारी से तीन दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे चलेगी और पांच दिसंबर को रात आठ बजे बनारस आएगी।



इसके अलावा ट्रेन संख्या 06053 कोयंबटूर से पांच दिसंबर को शाम छह बजे रवाना होकर सात दिसंबर को रात आठ बजे पहुंचेगी। सातवीं ट्रेन संख्या 06055 चेन्नई सेंट्रल से आठ दिसंबर को सुबह 4:15 बजे चलकर नौ दिसंबर को रात आठ बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेनों के संचालन के फैसले के बाद रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन ट्रेनों के जरिये तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।