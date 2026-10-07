जयप्रकाश नारायण: सत्ता से टकराकर लोकतंत्र की रक्षा की, संपूर्ण क्रांति से बदल दी देश की राजनीति; सवाल हैं कायम

खेतों और रेस्तरां में काम कर जुटाया पढ़ाई का खर्च

जेपी का जीवन शुरुआती दौर से ही संघर्षों से भरा रहा। उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए तो पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों और रेस्तरां में काम किया। इसी दौरान वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। स्वदेश लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आठ अक्तूबर 1979 को जेपी ने अंतिम सांस ली।



वर्ष 1998 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जीवन आज भी युवाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और जनहित में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है।



उनकी पुण्यतिथि पर देश उनके विचारों और लोकतंत्र के लिए किए गए संघर्ष को याद करता है, लेकिन उनके पैतृक गांव जयप्रकाश नगर की स्थिति भी इस अवसर पर चर्चा का विषय बनती है। जेपी की स्मृतियों से जुड़े स्थल और विरासत देश की लोकतांत्रिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में गांव के विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।