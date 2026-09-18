संस्कृत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना जरूरी : प्रो. चंद्रकांता राय

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शुभारंभ विभागाध्यक्ष प्रो. जया मिश्रा ने मंगलाचरण से किया। उन्होंने मुख्य अतिथि प्रो. चंद्रकांता राय और छात्राओं का स्वागत करते हुए पाठचर्या की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्कृत पाठचर्या के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने परंपरागत ज्ञान और आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण के समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. नागमणि त्रिपाठी ने महाविद्यालय में संचालित होने वाली कक्षाओं, संस्कृत में रोजगार की संभावनाओं और विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने श्लोक पाठ किया। छात्राओं ने विषय से संबंधित प्रश्न पूछे और संवादात्मक सत्र में सक्रिय सहभागिता की। अंत में डॉ. ऋतु कयाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक डॉ. पुष्पा त्रिपाठी, डॉ. नागमणि त्रिपाठी, डॉ. ऋतु कयाल, डॉ. अरिमा त्रिपाठी, सुश्री श्रेया सिंह और सुश्री शिवांगी मिश्रा उपस्थित रहीं।

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आर्य महिला पीजी कॉलेज के संस्कृत विभाग की ओर से छात्राओं के शैक्षणिक, बौद्धिक और सृजनात्मक विकास के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को पाठचर्या कार्यक्रम हुआ। इसमें छात्राओं को संस्कृत विषय की पाठचर्या के विभिन्न आयामों, अध्ययन-अध्यापन की नवीन पद्धतियों और विषय की समकालीन प्रासंगिकता की जानकारी दी गई।