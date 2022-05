{"_id":"628f03eb1fbef37db66de39a","slug":"irctc-indian-railway-general-ticket-starts-in-dozens-of-trains-including-banaras-new-delhi-superfast-from-from-next-month","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Indian Railway: अगले महीने से बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट सहित दर्जनों ट्रेनों में लीजिए जनरल टिकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 26 May 2022 10:07 AM IST