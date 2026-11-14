आईएमए चुनाव: 109 पदों के लिए 13 दिसंबर को वोट डालेंगे 2500 डॉक्टर, 16 से नामांकन; 30 नवंबर को अंतिम सूची आएगी

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) वाराणसी शाखा की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनावी सरगर्मी शुरू होने जा रही है। अध्यक्ष और सचिव समेत कुल 109 पदों के लिए करीब 2500 डॉक्टर 13 दिसंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस बार चुनाव में 15 मुख्य पदों के अलावा एक्जीक्यूटिव, स्टेट और सेंट्रल काउंसिल के प्रतिनिधियों का भी चयन होगा। चुनाव की प्रक्रिया सोमवार यानी 16 नवंबर से शुरू हो जाएगी।

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चुनाव अधिकारी डॉ. अजीत सैगल ने शनिवार को चुनाव अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार 16 से 22 नवंबर तक आईएमए परिसर स्थित चुनाव कार्यालय से नामांकन पत्रों का वितरण किया जाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक डॉक्टर 25 नवंबर की शाम पांच बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 26 नवंबर की शाम पांच बजे तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। 28 नवंबर की शाम पांच बजे तक नाम वापसी का मौका मिलेगा। इसके बाद 30 नवंबर को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।