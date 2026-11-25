आईआईटी बीएचयू में एक दिसंबर से कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत होगी। प्लेसमेंट दो चरणों में यानी दिसंबर से जनवरी और मार्च से मई तक पूरी होगी। संस्थान में प्लेसमेंट की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। इस बार मुख्य प्लेसमेंट से पहले ही 481 इंटर्नशिप ऑफर और 222 प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) मिल चुके हैं। इसमें इंटर्नशिप के लिए औसत स्टाइपेंड 1.06 लाख रुपये हर महीने और प्लेसमेंट की औसत सीटीसी 34.49 लाख रुपये सालाना तक गई। ये आंकड़ा छह अक्तूबर तक का है, जिसका उल्लेख आईआईटी बीएचयू के हालिया जारी न्यूज लेटर में किया गया है।

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संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से सत्र 2026-27 के लिए प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ब्रोशर जारी कर दिया गया है। इसमें 15 विभागों और चार अंतर-विषयक स्कूलों के साथ संस्थान के विद्यार्थियों को उद्योग जगत से जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। विज्ञापन



आईआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर-फिजिकल सिस्टम्स, क्लीन एनर्जी व्हीकल्स और ड्रग डिस्कवरी जैसे विषयों पर काम करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर ऑफर्स दिए जाएंगे। 2026-27 सत्र के ब्रोशर के अनुसार, आईआईटी बीएचयू में वर्तमान में 6506 से ज्यादा स्नातक (यूजी) और 1061 से ज्यादा पीजी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पिछले सत्र में मुख्य प्लेसमेंट, प्री प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को मिलाकर कुल 1800 से ज्यादा टेक्नोसेवियों को ऑफर्स मिल चुके हैं। संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से सत्र 2026-27 के लिए प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ब्रोशर जारी कर दिया गया है। इसमें 15 विभागों और चार अंतर-विषयक स्कूलों के साथ संस्थान के विद्यार्थियों को उद्योग जगत से जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।आईआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर-फिजिकल सिस्टम्स, क्लीन एनर्जी व्हीकल्स और ड्रग डिस्कवरी जैसे विषयों पर काम करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर ऑफर्स दिए जाएंगे। 2026-27 सत्र के ब्रोशर के अनुसार, आईआईटी बीएचयू में वर्तमान में 6506 से ज्यादा स्नातक (यूजी) और 1061 से ज्यादा पीजी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पिछले सत्र में मुख्य प्लेसमेंट, प्री प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को मिलाकर कुल 1800 से ज्यादा टेक्नोसेवियों को ऑफर्स मिल चुके हैं।

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