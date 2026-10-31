आईआईटी बीएचयू: मंत्रोच्चार के बीच शुरू हुआ 15वां दीक्षांत समारोह, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन को मिली उपाधि

सौर ऊर्जा को उपयोगी बिजली में बदलने की तकनीक पर सम्मान

दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के सागर निवासी छात्र प्रखर नेमा को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शोध के लिए पहली बार ग्रीन एनर्जी मेडल प्रदान किया गया। कुमार मंगलम बिड़ला ने उन्हें मेडल के साथ नकद पुरस्कार और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।



प्रखर ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शोध करते हुए सौर और नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक दक्ष एवं सुरक्षित बिजली तैयार करने की तकनीक विकसित की है। उन्होंने हाई-गेन डीसी-डीसी पावर कन्वर्टर और मल्टी-आउटपुट हाइब्रिड कन्वर्टर तैयार किया है। इस तकनीक का उद्देश्य सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली को कम से कम ऊर्जा नुकसान के साथ उपयोग के योग्य बनाना है।



प्रखर का शोध नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और बिजली की दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ ही शोध और नवाचार के जरिए समाज एवं देश की जरूरतों को पूरा करने का संदेश भी दिया गया।