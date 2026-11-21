विवाद के दौरान बाकी तीनों आरोपियों ने उपेंद्र को पकड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर उनके दोस्त अमित और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। लोगों को आता देख आरोपी भाग गए। फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी की पहचान शेखर कौशल के रूप में हुई। उपेंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर शेखर कौशल समेत चार आरोपियों के खिलाफ गोमती नगर थाने में हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी शेखर कौशल के खिलाफ चिनहट थाने में भी कई मामले दर्ज हैं।



इस बीच लखनऊ क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि शेखर कौशल वाराणसी में किसी होटल में ठहरा हुआ है। इस आधार पर वाराणसी कमिश्नरेट के एसओजी प्रभारी गौरव सिंह अपनी टीम ने शिवपुर थाना क्षेत्र के बड़ालालपुर स्थित होटल प्रवेश में दबिश दी। आरोपी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह अपनी एक महिला मित्र के साथ होटल में ठहरा हुआ था। दरवाजा नहीं खोलने पर पुलिस ने ग्राइंडर कटर से लोहे के दरवाजे को काटकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अर्दली बाजार स्थित निजी अस्पताल में उपचार कराया। इसके बाद आरोपी को लखनऊ पुलिस अपने साथ ले गई।