Varanasi News: डेंगू से नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद घर पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:10 AM IST
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केजीएमयू की नर्सिंग छात्रा दिव्यांशी यादव (22) की डेंगू से शनिवार को मौत के बाद रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम शिवपुर स्थित उसके आवास पर पहुंची। यहां टीम के सदस्यों ने छात्रा के परिजनों का सैंपल लिया। इसके अलावा आसपास के घरों में भी कुछ लोगों का रैपिड किट से सैंपल लेने के साथ ही डेंगू के मच्छर से बचाव के लिए दवा का छिड़काव कराया गया।
डेंगू से जिस छात्रा की मौत हुई है, उसके पिता विजय यादव बड़ागांव में एबीएसए हैं। केजीएमयू में ही दिव्यांशी की तबीयत बिगड़ी थी। वहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो वह शिवपुर स्थित अपने घर आ गई। यहां परिजनों ने बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। डेंगू से मौत का मामला था, इसलिए सीएमओ डॉ. एनपी सिंह के निर्देश पर जिला मलेरिया अधिकारी एससी पांडेय अपनी टीम के साथ शिवपुर स्थित पटेल नगर कॉलोनी में पहुंचे। यहां पहुंचकर परिजनों की रैपिड किट से डेंगू की जांच कराई तो कोई बुखार से ग्रसित नहीं मिला।
सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि जिस छात्रा की मौत हुई थी, उसके घर के साथ ही आसपास के घरों के पास भी दवा का छिड़काव कराया गया। लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए घर के आसपास साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देते रहने के लिए प्रेरित किया गया।
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डेंगू से जिस छात्रा की मौत हुई है, उसके पिता विजय यादव बड़ागांव में एबीएसए हैं। केजीएमयू में ही दिव्यांशी की तबीयत बिगड़ी थी। वहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो वह शिवपुर स्थित अपने घर आ गई। यहां परिजनों ने बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। डेंगू से मौत का मामला था, इसलिए सीएमओ डॉ. एनपी सिंह के निर्देश पर जिला मलेरिया अधिकारी एससी पांडेय अपनी टीम के साथ शिवपुर स्थित पटेल नगर कॉलोनी में पहुंचे। यहां पहुंचकर परिजनों की रैपिड किट से डेंगू की जांच कराई तो कोई बुखार से ग्रसित नहीं मिला।
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सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि जिस छात्रा की मौत हुई थी, उसके घर के साथ ही आसपास के घरों के पास भी दवा का छिड़काव कराया गया। लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए घर के आसपास साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देते रहने के लिए प्रेरित किया गया।
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