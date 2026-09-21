Varanasi News: डेंगू से नर्सिंग छात्रा की मौत के बाद घर पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

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डेंगू से जिस छात्रा की मौत हुई है, उसके पिता विजय यादव बड़ागांव में एबीएसए हैं। केजीएमयू में ही दिव्यांशी की तबीयत बिगड़ी थी। वहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो वह शिवपुर स्थित अपने घर आ गई। यहां परिजनों ने बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। डेंगू से मौत का मामला था, इसलिए सीएमओ डॉ. एनपी सिंह के निर्देश पर जिला मलेरिया अधिकारी एससी पांडेय अपनी टीम के साथ शिवपुर स्थित पटेल नगर कॉलोनी में पहुंचे। यहां पहुंचकर परिजनों की रैपिड किट से डेंगू की जांच कराई तो कोई बुखार से ग्रसित नहीं मिला।सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि जिस छात्रा की मौत हुई थी, उसके घर के साथ ही आसपास के घरों के पास भी दवा का छिड़काव कराया गया। लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए घर के आसपास साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देते रहने के लिए प्रेरित किया गया।