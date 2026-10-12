यूपी: इमरजेंसी में अस्पतालों तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, एयर शो की तैयारियों की समीक्षा की; सीपी ने दिए निर्देश

घाटों पर लगेंगे संकेतक और चेतावनी बोर्ड, होगी बैरिकेडिंग

वाराणसी। 22, 24 और 25 अक्तूबर को होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो को देखने के लिए घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। घाटों पर जगह-जगह संकेतक लगाए जाएंगे। उस दौरान गंगा में जाने, स्नान आदि पर प्रतिबंध रहेगा। लोगों को गंगा में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगेंगी। एक से दूसरे घाट भी लोग नहीं जा सकेंगे। सभी संवेदनशील घाटों पर बोर्ड लगाए जाएंगे।



बैरिकेडिंग के जरिये उन स्थानों को सुरक्षित किया जाएगा, जहां भीड़ के दबाव में लोगों के फिसलने या नदी में गिरने का खतरा हो सकता है। चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की जाएगी। गंगा नदी में डूबने की दुर्घटनाएं पहले से अधिक बढ़ गई हैं। इन हादसों को देखते हुए नगर निगम की ओर से घाट किनारे के 30 स्थानों को बीते मई महीने में ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया था। ये वे घाट हैं, जहां सबसे अधिक लापरवाही के कारण हादसे होते हैं।