गणेश उत्सव: महिलाओं ने लालबाग के राजा को कुमकुम चढ़ाया, सौभाग्य की कामना; आज निकलेगी शोभायात्रा

मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में आयोजित श्री काशी विश्वनाथ गणपति महोत्सव में म्यूजिकल चेयर, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। बच्चों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। वह राधा-कृष्ण के रूप में प्रेम बरसा रहे थे।



नूतन बालक गणेशोत्सव समाज सेवा मण्डल की ओर से ब्रह्माघाट स्थित फंडवीस के बाड़ा के एकनाथ भवन में पं. हेमंत जोशी के आचार्यत्व में भगवान गणेश जी का षोडशोपचार पूजन हुआ। मुख्य यजमान गजानन जयराम जोशी व उपकार पटवर्धन थे। गणेश जी को सहस्त्रलड्डुओं का भोग लगा। काजू से सहस्त्रनामार्चन हुआ। अन्त्याक्षरी, पद्यगान प्रतियोगिता प्रतियोगिता हुई। श्री गणेश सेवा समिति की ओर से 108 दीप जलाकर गणेश जी का शृगार हआ।



सांसद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। शारदा भवन के श्रीगणेशोत्सव में प्राप्ति पुराणिक का गायन हुआ। राग कलावती की अवतारणा की। अभंग एवं भजन पेश किया। पद्मभूषण पं. किशन महाराज की पोती अवंतिका महाराज ने तबले पर तीनताल में विलम्बित एवं मध्यलय की प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया। हारमोनियम पर मोहित साहनी ने संगत की। श्रीवल्लभराम शालिग्राम सांग्वेद विद्यालय के गणेशोत्सव में कृष्ण यजुर्वेद व नीतिसार की प्रतियोगिता हुई।