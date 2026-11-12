आजमगढ़ में तीन की मौत: ट्रैक्टर ठीक करते समय चालक पर चढ़ा, तमसा नदी में मिली लाश; वाहन के धक्के से गई जान
आजमगढ़ में ट्रैक्टर की मरम्मत करते समय चालक की कुचलकर मौत हो गई। वहीं, तमसा नदी में लापता वृद्धा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक अन्य हादसे में अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा चालक को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों घटनाओं के बाद संबंधित क्षेत्रों में शोक का माहौल रहा।
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आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के ओरिल डीहवा गांव के पास बुधवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर ठीक कर रहे चालक प्रदीप यादव (40) की उसी ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई।
नाहरपुर गांव निवासी प्रदीप ट्रैक्टर चलाते थे। वह बुधवार को धान की कुटाई करने के लिए घर से ट्रैक्टर लेकर निकले थे। शाम को घर लौटते समय ओरिल डीहवा गांव के पास उनका ट्रैक्टर खराब हो गया।
प्रदीप ट्रैक्टर के अगले पहिए पर बैठकर उसमें पंप मारकर उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट होकर चलने लगा। प्रदीप अनियंत्रित होकर गिर गए और ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। घायल प्रदीप को तुरंत जौनपुर जनपद के शाहगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रदीप यादव अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में दो लड़के और दो लड़कियां हैं। प्रदीप की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। थाना प्रभारी मनीष पाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तमसा नदी में मिला लापता वृद्धा का शव
आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कजराकोल गांव के पास बृहस्पतिवार की सुबह तमसा नदी में एक संजाफी (66) का उतराया हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
संजाफी फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मौना गांव की निवासी थीं। वह दुर्बासा धाम पर स्नान करने के लिए गई थीं। काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान नदी तट पर महिला का चश्मा और चप्पल मिला था।
इसके बाद से परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका से परेशान थे। बृहस्पतिवार की सुबह कजराकोल गांव के पास नदी में महिला का उतराया हुआ शव मिला। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। मृतका के तीन पुत्र हैं।
अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा चालक को कुचला, मौके पर मौत
मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमुडी बाजार में बुधवार देर रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ई-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मर्चरी हाउस भेज दिया गया है।
मृतक की पहचान शहर के मोहल्ला मुकेरीगंज निवासी 28 वर्षीय सलीम के रूप में हुई है। सलीम ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। घटना की रात वह सठियांव से ई-रिक्शा चलाकर अपने घर मुकेरीगंज वापस जा रहा था। जमुडी बाजार पहुंचने पर उसने अपना ई-रिक्शा रोका। वह बाजार से कुछ सामान लेने के लिए सड़क पार कर दुकान पर जा रहा था।
इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सलीम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए जांच शुरू की। मृतक के मोबाइल नंबर से उसके परिजनों को सूचना दी गई।
परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की। सलीम अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वह एक पुत्र और एक पुत्री का पिता था। उसकी आकस्मिक मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक शशि चन्द चौधरी ने बताया कि शव की शिनाख्त हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।