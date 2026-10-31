वाराणसी में खाकी को चुनौती: चार साल पहले दरोगा को सीने में गोली मार लूटी थी सरकारी पिस्टल, मारे गए थे दो बदमाश

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वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस के इकबाल को असलहा तस्करों ने चुनौती दी है। चार साल पहले रोहनिया थाना क्षेत्र के दरेखू में दरोगा अजय यादव को गोली मारकर बदमाशों ने सरकारी पिस्टल लूट ली थी। नवंबर 2022 को लक्सा थाने में तैनात दरोगा के सीने पर गोली मारकर पिस्टल लूटने वाले सगे दो सगे भाइयों बिहार समस्तीपुर निवासी मनीष सिंह और रजनीश सिंह को कमिश्नरेट की पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। विज्ञापन



तत्कालीन पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश के नेतृत्व में इनामी बदमाशों का हरहुआ में एनकाउंटर हुआ था। तब पुलिस को चकमा देकर उसका भाई लल्लन सिंह भाग निकला था जिसे चार महीने पहले एसटीएफ लखनऊ के इंस्पेक्टर अंजनी पांडेय ने सहारनपुर में मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। लल्लन सिंह एक लाख रुपये का इनामी था। विज्ञापन

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कमिश्नरेट में बदमाशों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कर्मी पर जान लेने की नियत से फायरिंग की घटना इससे पहले नहीं हुई थी। 13 साल पहले वाराणसी जिला जेल के डिप्टी जेल अनिल त्यागी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। 23 नवंबर 2013 की सुबह कैंट थाना क्षेत्र के मानसिक अस्पताल पांडेयपुर में एक जिम के बाहर अनिल त्यागी की अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या हुई थी। बागपत जेल में मारे गए माफिया मुन्ना बजरंगी के इशारे पर डिप्टी जेलर त्यागी की हत्या को अंजाम दिया गया था।

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राज को छुड़ाने के लिए अमित के हाथ पर मारी पहली गोली, दूसरी पेट में

छापे के दौरान कांस्टेबल अमित शुक्ला ने हिम्मत दिखाई और एक आरोपी राज को दबोच लिया था। इस बीच दूसरे आरोपी अंजनी ने पिस्टल से लक्ष्य साधकर फायरिंग कर शुरु कर दी। बचाव करते हुए अमित ने आरोपी राज को कसकर पकड़ लिया। हालांकि दोस्त को छुड़ाने के चक्कर में आरोपी ने लगातार फायरिंग शुरु कर दी। पहली गोली अमित के सिर पर मारी लेकिन वह बच गए। जब हाथ नहीं छोड़ा तो आरोपी ने अमित के बांह पर गोली मारी। जैसे ही गोली लगी वैसे ही अमित की पकड़ ढीली पड़ गई। इसके बाद आरोपी अंजनी ने दो राउंड फायरिंग की जिसमें पेट में गोली लगी। अमित के जमीन पर गिरते ही चंगुल से दोनों बदमाश सुंदरपुर से नरिया तिराहे की ओर भाग निकले। पीछे से पहुंचे दो अन्य सिपाहियों ने आसपास के लोगों की मदद से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गए।

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पेट में गोली का कुछ अंश फंसा

बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों ने बताया कि सिपाही के पेट से गोली होते हुए पीठ की तरफ से निकलीं। दूसरी गोली बाएं हाथ के केहुनी के पास लगी। पेट के पास गोली का कुछ अंश संभवत: फंसा है। ऑपरेशन के जरिए उसे निकाला जाएगा। फिलहाल सिपाही को आक्सीजन पर रखा गया है।