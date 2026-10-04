यूपी: मुंबई का पता देकर आजमगढ़ से शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोप, 2 हिरासत में; आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस
आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में मुंबई का पता देकर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप में इबराक अहमद और शाहिद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत के बाद हुई जांच में मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।
विस्तार
निजामाबाद थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में मुंबई का पता देकर आजमगढ़ से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में आरोप सही पाए जाने पर दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार मिर्जापुर गांव निवासी इबराक अहमद और शाहिद पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई का पता दर्शाकर आजमगढ़ से शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था। इस संबंध में किसी व्यक्ति ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कराई।
जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दोनों लोगों ने मुंबई का पता देकर आजमगढ़ से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए निजामाबाद थाने में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
आरोपियों से पूछताछ
पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने मुंबई का पता देकर आजमगढ़ से शस्त्र लाइसेंस क्यों हासिल किया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि लाइसेंस बनवाने के लिए दस्तावेजों में किस तरह की जानकारी दी गई थी और प्रक्रिया के दौरान किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।
इसके साथ ही पुलिस दोनों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों के खिलाफ आजमगढ़ या अन्य किसी जिले में पहले से कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने किस कारण से मुंबई का पता देकर आजमगढ़ से शस्त्र लाइसेंस हासिल किया। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।