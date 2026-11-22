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उन्होंने कहा कि किसी नगर की ऐतिहासिक पहचान उसके स्मारकों, धार्मिक स्थलों, स्थापत्य संरचनाओं, परंपराओं और स्थानीय सांस्कृतिक जीवन में किस प्रकार अभिव्यक्त होती है। इस दौरान डॉ. नैरंजना श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्राओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान, ऐतिहासिक चेतना तथा धरोहर संरक्षण की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में डॉ.आरती कुमारी, डॉ.आरती चौधरी, डॉ.आराधना सिंह, डॉ.आभा सिंह मौजूद रहे।

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वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा की प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग की छात्राओं ने जगन्नाथ मंदिर असि से शिवाला तक विरासत पदयात्रा निकाली गई। इसके माध्यम से छात्राओं ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत के बारे में बताया। छात्राओं ने रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली को देखा। इंटैक से जुड़े अजय रतन बनर्जी ने विरासत स्थलों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य महत्व को बताया।