यूपी: तोते के गायब होने पर उदास हुआ परिवार, शहर में लगवाए 10 हजार पोस्टर; खोजने वाले को मिलेगा 11 हजार का इनाम
दारानगर निवासी एक व्यक्ति का दस साल से पाला हुआ तोता एलेक्स चार दिन पहले बालकनी से उड़ गया। परिवार उसकी तलाश में शहरभर में करीब 10 हजार पोस्टर लगवा चुका है। पत्नी शीखा और अरविंद ने एलेक्स को सुरक्षित घर पहुंचाने वाले को 11 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है।
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दस साल का साथ, घर के हर सदस्य से अपनापन और रोज की चहचहाहट... अचानक सब कुछ थम गया। दारानगर के एक परिवार का चहेता तोता एलेक्स चार दिन पहले घर की बालकनी से उड़ गया। उसके लापता होने से परिवार के सदस्य परेशान हैं। उसकी तलाश में शहर के अलग-अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। परिवार ने एलेक्स को खोजकर सुरक्षित घर पहुंचाने वाले व्यक्ति को 11 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है।
शेषमन बाजार, दारानगर निवासी अरविंद कुमार मौर्या ने बताया कि उन्होंने करीब दस वर्ष पहले एलेक्स नाम का तोता पाला था। इतने लंबे समय में वह परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गया था। घर के सभी सदस्यों को उससे गहरा लगाव हो गया था। उसकी आवाज और चहचहाहट से घर का माहौल खुशनुमा रहता था। चार दिन पहले अचानक वह घर की बालकनी से उड़ गया। इसके बाद से परिवार के लोग उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
अरविंद और उनकी पत्नी शीखा ने बताया कि एलेक्स उनके लिए महज एक पालतू पक्षी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसा है। उसके अचानक बिछड़ने से घर में उदासी छाई हुई है। परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों में एलेक्स की तस्वीर और संपर्क संबंधी जानकारी वाले करीब 10 हजार पोस्टर लगवाए गए हैं। इसके माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि कहीं भी एलेक्स दिखाई देने पर परिवार को सूचना दें।
अरविंद मौर्या ने बताया कि एलेक्स पहले भी एक बार घर से उड़ गया था। वर्ष 2019 में वह खिड़की से उड़कर लापता हो गया था। उस समय परिवार के सदस्यों ने काफी खोजबीन की और खजुरी से उसे ढूंढकर वापस घर लाए थे। इस बार भी परिवार को उम्मीद है कि एलेक्स मिल जाएगा और एक बार फिर घर में उसकी आवाज गूंजेगी।
परिवार ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को एलेक्स दिखाई दे या उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो तत्काल सूचना दें। उसे सुरक्षित घर पहुंचाने वाले को 11 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।