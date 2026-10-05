फैजूल उलूम मदरसा: छात्रों से मरम्मत के नाम पर 16 साल से वसूली, पांच करोड़ से ज्यादा का वारा-न्यारा; जांच

लोहता स्थित अलावल स्थित फैजूल उलूम मदरसे में 913 छात्रों से मेंटेनेंस के नाम पर 16 साल में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2010 से 2026 तक कक्षा एक से 12वीं तक के छात्रों से हर महीने अतिरिक्त शुल्क वसूले गए। अब मदरसा कमेटी के सदस्य ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रितेश बिंदल से मामले में हस्तक्षेप करने और जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मामले की जांच शुरू करा दी है।

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अलावल मोहल्ले में संचालित फैजूल उलूम मदरसा सरकार से मान्यता प्राप्त है। इनमें 913 छात्र पढ़ रहे हैं। छात्रों से बिजली, पानी फर्नीचर के नाम पर 40 से 350 रुपये हर महीने वसूले गए। इसकी रसीद भी दी गई। नियमानुसार, इस तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता है। मदरसा सरकार से अनुदानित है। सरकार की तरफ से निर्धारित शुल्क वसूली का ही प्रावधान है। इसके बावजूद मनमानी की जा रही है। मदरसा कमेटी के सदस्य ने अतिरिक्त वसूली की रसीद भी प्रशासनिक अधिकारियों को दी है।