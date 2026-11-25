बीएचयू में डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए बाहरी अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। पार्ट टाइम कोर्स में सिर्फ बीएचयू में पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों को ही मौका मिलेगा। वहीं, फुल टाइम कोर्स में बीएचयू के बाहरी छात्रों को भी प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन आठ दिसंबर तक होंगे। एससी-एसटी आरक्षित वर्ग को 300 रुपये और सामान्य अभ्यर्थियों को 600 रुपये में आवेदन करना होगा।

विज्ञापन





बीएचयू के परीक्षा नियंता कार्यालय की ओर से बताया गया है कि यदि किसी कोर्स के लिए आवेदन करने वाले तय की गई न्यूनतम सीटों से कम हैं, तो वह कोर्स शुरू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जिन कोर्स के लिए न्यूनतम सीटों की संख्या तय नहीं है, अगर उनमें आवेदन करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है तो विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार है कि वह उस कोर्स को न चलाए। इन दोनों ही स्थितियों में, आवेदकों के पास यह मौका होगा कि वे अपनी जमा की गई फीस वापस ले लें या स्पेशल कोर्स में से कोई दूसरा कोर्स चुन लें।