यूपी: झोपड़ी में पूर्व सैनिक की जिंदा जलकर मौत, मलबे में दबने से गाय ने भी तोड़ा दम; आग से गिर गया था टीनशेड

आग की लपटें देखकर ध्रुव नारायण सिंह अपनी गाय को बचाने के लिए उठे। इसी दौरान आग की चपेट में आने से टीनशेड गिर गया और उसके नीचे गाय दब गई। गाय को बचाने के प्रयास में ध्रुव नारायण सिंह भी आग की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसने और मलबे में दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, मलबे में दबने से गाय ने भी दम तोड़ दिया।



आसपास के लोगों को घटना की जानकारी होने पर वे मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पकड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह उपले से निकली चिंगारी मानी जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।