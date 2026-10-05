यूपी: झोपड़ी में पूर्व सैनिक की जिंदा जलकर मौत, मलबे में दबने से गाय ने भी तोड़ा दम; आग से गिर गया था टीनशेड
बलिया में 65 वर्षीय पूर्व सैनिक की झोपड़ी में आग लगने से जलकर मौत हो गई। बताया गया कि आग लगने पर वह गाय को बचाने के लिए झोपड़ी में दौड़े थे। इसी दौरान आग से टीनशेड गिर गया और वह मलबे में दब गए। हादसे में गाय की भी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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पकड़ी थाना क्षेत्र के सरया गांव में रविवार की मध्यरात्रि दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय पूर्व सैनिक ध्रुव नारायण सिंह की झोपड़ी में आग लगने से मौत हो गई। हादसे में उनकी गाय की भी जान चली गई। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, ध्रुव नारायण सिंह प्रतिदिन की तरह रविवार रात घर से करीब 100 मीटर दूर स्थित टीनशेड की झोपड़ी में अपनी गाय को बांधकर उसके पास सो रहे थे। झोपड़ी के चारों ओर घास-फूस की टाट लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि मच्छरों से बचने के लिए झोपड़ी में उपला जलाकर धुआं किया गया था। इसी दौरान किसी तरह आग लग गई। घास-फूस की टाट होने के कारण आग देखते ही देखते पूरी झोपड़ी में फैल गई।
शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई पुलिस
आग की लपटें देखकर ध्रुव नारायण सिंह अपनी गाय को बचाने के लिए उठे। इसी दौरान आग की चपेट में आने से टीनशेड गिर गया और उसके नीचे गाय दब गई। गाय को बचाने के प्रयास में ध्रुव नारायण सिंह भी आग की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसने और मलबे में दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, मलबे में दबने से गाय ने भी दम तोड़ दिया।
आसपास के लोगों को घटना की जानकारी होने पर वे मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पकड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह उपले से निकली चिंगारी मानी जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।