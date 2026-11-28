विज्ञापन

छावनी क्षेत्र में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस पार्क को सेना की थीम पर विकसित किया जाएगा। यहां पुराने टैंक, तोप और देश के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों की स्मृति में वॉर मेमोरियल (शहीद स्मारक) भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने पार्क का गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा कराएं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह बायोडायवर्सिटी पार्क शहर के पर्यावरण संरक्षण और सुंदरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है।