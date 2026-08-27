सरयू में कूदी इंजीनियरिंग की छात्रा: फोन पर बातचीत के बाद लगाई छलांग, तलाश जारी; दो युवकों की होती रही चर्चा

घटना के कुछ देर बाद उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट पर एक महिला बदहवास हालत में पहुंची। मांझी पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान दोकटी थाना क्षेत्र के सेवक राय के टोला निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह की पत्नी रेखा देवी के रूप में बताई। रेखा देवी ने बताया कि नदी में कूदने वाली युवती उनकी 25 वर्षीय बेटी सौम्या सिंह है।



परिजनों के अनुसार, सौम्या ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के बदरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नदी में खोजबीन शुरू कराई। देर तक तलाश जारी रही, लेकिन समाचार लिखे जाने तक छात्रा का पता नहीं चल सका था। पुलिस घटना के कारणों की भी जानकारी जुटा रही है।