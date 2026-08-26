काशी में ऊर्जा मंत्री की बैठक: बोले- नालों की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं; लापरवाही अक्षम्य

एक्स हैंडल की शिकायत का तुरंत समाधान करें अधिकारी

विद्युत निगम की समीक्षा के दौरान मंत्री एके शर्मा ने निर्बाध एवं सुरक्षित विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए उपभोक्ता या आमजन एक्स हैंडल पर शिकायत करते हैं। उन समस्याओं का निस्तारण करते हुए तत्काल अपडेट करें। कहा कि लगातार शिकायत मिल रही है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते। इसकी जवाबदेही तय होगी। सभी अधिकारी फोन उठाएं और जवाब दें।



उन्होंने कहा कि बारिश में बिजली संबंधी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए पोल, तार, ट्रांसफाॅर्मर व अन्य बिजली उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था का लगातार निरीक्षण करें। किसी भी संभावित खतरे को पहले से चिह्नित कर तत्काल उसका समाधान कराएं। कहीं भी तार टूटने, जलभराव वाले क्षेत्र में बिजली प्रवाह या अन्य जोखिम की स्थिति होने पर तत्काल कार्रवाई कराएं। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा।