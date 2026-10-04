आजमगढ़ में मुठभेड़: बकरी चोर गिरोह का सदस्य अरेस्ट, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था; तमंचा-कारतूस बरामद

सूचना पर इटौरा चौकी प्रभारी रंजन कुमार साव और उपनिरीक्षक बालेन्द्र कुमार यादव के साथ पुलिस टीम ने समेंदा-पूरा ठकुराई मार्ग स्थित लोहारी मोड़ पुलिया के पास घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद बाइक आती दिखाई दी। रोकने का इशारा करने पर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बाइक गिर गई।



चालक ने पीछे बैठे साथी आसिफ को पुलिस टीम पर गोली चलाने के लिए कहा और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसके बाद बाइक पर पीछे बैठे आसिफ ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने दोबारा फायर करने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी। उसे गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया।



गिरफ्तार आरोपी की पहचान आसिफ (30) निवासी अशरफपुर, थाना जीयनपुर के रूप में हुई। पूछताछ में उसने कलीम निवासी शाहपुर, थाना जीयनपुर और अन्य साथियों के साथ मिलकर बकरी चोरी करने की बात बताई। पुलिस के मुताबिक कलीम गिरोह का मुख्य व्यक्ति है और उसके पास मौजूद होंडा सिटी कार से रेकी और आवागमन किया जाता था। जरूरत के अनुसार ऑटो का भी इस्तेमाल किया जाता था।