इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला: दो स्कूटी, दो बाइक और फ्रिज जलकर खाक, घरवालों ने ऐसे बचाई जान; अफरातफरी

किसी कारण से भोर में करीब 4:15 बजे अचानक उसमें आग लग गई आग की लपटें तेज होने पर किराएदार को घटना की जानकारी हुई तो उसने ऊपर पहुंचकर सूचना दी। जब तक सभी जगते चारों दो पहिया वाहन धूं धूं कर जलने लगे। नीचे उतरकर आग बुझाना मुश्किल था। अंदर मौजूद सभी लोगों ने पीछे के दरवाजे से निकलकर जान बचाई और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी।



फायर ब्रिगेड की टीम दमकल वाहन लेकर पहुंची, लेकिन गली संकरी होने के कारण वाहन दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। मजबूरन पड़ोस के दो घरों से सबमर्सिबल चालू करके एक घंटे की मशक्कत से आग बुझाई गई। बताया कि इस घटना में उनके घर का करीब पांच लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया है।



आग लगने की सूचना पर टीम दमकल वाहन के साथ पहुंची थी, लेकिन गली संकरी होने के कारण वाहन अंदर नहीं पहुंच पाया। टीम ने बुलेट सर्विस से और पड़ोसियों का सबमर्सिबल चालू कराकर आग पर काबू पाया। घटना में करीब पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। - के वर्मा, सीएफओ, मऊ