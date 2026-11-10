दीपावली: चांदी के सिक्कों से लेकर काजू कतली तक की मांग, 90 रुपये बिकी गेंदे की माला; 5000 करोड़ का कारोबार

ग्रीन क्रैकर्स, फुलझड़ी, अनार आकर्षण का केंद्र

इस बार पटाखों की कीमतों में दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 100 रुपये में मिलने वाला पटाखा 210 रुपये तक बिका। दूसरी ओर, पूजन और सजावट के लिए फूलों की भारी मांग के चलते कीमतों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया। स्थानीय मंडियों और चौराहों पर माला-फूल सामान्य दिनों की तुलना में दोगुनी कीमत पर बिके। आम दिनों में 40 रुपये में मिलने वाली गेंदे के फूलों की सामान्य माला दीपावली के दिन 90 रुपये तक बिकी। इसके बावजूद घरों, दुकानों और वाहनों को सजाने के लिए लोगों ने ऊंचे दामों पर भी फूलों की जमकर खरीदारी की, जिससे फूल कारोबारियों को भी अच्छा लाभ हुआ।