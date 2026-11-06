काशी में आस्था का महाकुंभ: धनतेरस पर मां अन्नपूर्णा भक्तों पर लुटा रहीं खजाना, बांसफाटक से गोदौलिया तक कतार

बाबा विश्वनाथ को भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा धनतेरस के मौके पर अपने स्वर्णमयी स्वरूप में भक्तों पर कृपा बरसा रही हैं। मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए बृहस्पतिवार दोपहर से ही बांसफाटक स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार लगने लगी रही।

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