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काशी में आस्था का महाकुंभ: धनतेरस पर मां अन्नपूर्णा भक्तों पर लुटा रहीं खजाना, बांसफाटक से गोदौलिया तक कतार

Fri, 06 Nov 2026 11:42 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 06 Nov 2026 11:42 AM IST
सार

मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। बांसफाटक स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के बाहर बृहस्पतिवार से ही लोग पहुंचने लगे थे। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने व लोगों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 

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Dhanteras Goddess Annapurna showering her bounty upon devotees queues stretch from Bansphatak to Godowlia
भक्तों की कतार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बाबा विश्वनाथ को भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा धनतेरस के मौके पर अपने स्वर्णमयी स्वरूप में भक्तों पर कृपा बरसा रही हैं। मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए बृहस्पतिवार दोपहर से ही बांसफाटक स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार लगने लगी रही।

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शुक्रवार को भोर में पांच बजे से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हुए। जो पांच दिनों तक चलने वाला है। माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए बांसफाटक से गोदौलिया तक श्रद्धालुओं की कतार लगी है। 
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धनतेरस पर यानी आज के दिन मां अन्नपूर्णा 18:30 घंटे तक भक्तों को दर्शन देंगी और खजाना लुटाएंगी। खजाने में पांच क्विंटल लावा, 10 लाख सिक्के और रजत सिक्के शामिल होंगे। इसके बाद 10 नवंबर तक रोज 19:15 घंटे दर्शन होंगे। 
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