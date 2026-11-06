यूपी: तीन कमरों में मिला 5 लाख से अधिक का पटाखा, किरायेदार की तलाश; बाजार में खपाए जा चुके थे 40 फीसदी पटाखे

इस पर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मकान के तीन कमरे खुलवाकर जांच की गई तो उनमें बड़ी मात्रा में पटाखे मिले। सभी बॉक्स की गिनती कराई जा रही है। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत छह लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इनमें महंगे विस्फोटक पटाखे भी शामिल हैं।



क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मकान मालिक सोनबरसा निवासी संदीप जायसवाल ने पूछताछ में बताया कि उसने सूकहा निवासी पीयूष वर्मा को कमरे किराये पर दिए थे। पुलिस पीयूष की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में इस कारोबार में तीन लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। बरामद पटाखों को सील कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।



उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति पटाखों की दुकान नहीं लगाई जा सकेगी। कासिमाबाद क्षेत्र में सोनबरसा रामलीला मैदान और नेशनल इंटर कॉलेज परिसर में ही अनुमति प्राप्त दुकानें लगेंगी। बिना अनुमति बिक्री या भंडारण मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।