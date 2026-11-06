जौनपुर में हादसे: विवाहिता समेत चार लोगों की मौत, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति लेकर लौट रहा था किशोर; वाहन से टक्कर
जिले में अलग-अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। कीटनाशक पीने से एक विवाहिता ने दम तोड़ दिया, जबकि सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। बाइक की टक्कर से घायल वृद्ध की भी जान चली गई। वहीं, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति लेकर घर लौट रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत हो गई।
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गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के पांडेयपुर उमरी गांव में बृहस्पतिवार की रात में कीटनाशक पीने से रीना (20) की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मुसहर बस्ती निवासी गोकुल की पत्नी रीना की शादी दो साल पहले हुई थी। उसका मायका आजमगढ़ जिले के मेहनगर में है।
बृहस्पतिवार की रात किसी बात से नाराज होकर उसने कीटनाशक पी लिया। रात करीब 10 बजे तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी डॉक्टर के पास ले गए। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन उसे घर वापस ले आए। रात करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला ने बताया कि मायके पक्ष से तहरीर मिलने पर उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सांप काटने से युवक की मौत
शाहगंज के छताई कला गांव में बृहस्पतिवार की सुबह शौच के लिए गए श्याम चौहान (38) की सांप के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छताई कला गांव निवासी श्याम चौहान बृहस्पतिवार की सुबह गौरइया बगीचे में शौच के लिए गए थे। इसी दौरान किसी जहरीले जंतु ने उन्हें काट लिया। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी।
जानकारी होने पर पहुंचे परिजन उन्हें राजकीय पुरुष अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजन गाजीपुर जिले के अमवा स्थित सती मइया मंदिर में झाड़-फूंक कराने पहुंचे। वहां से भी निराशा हाथ लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। गांव के बंशीलाल ने बताया कि श्याम की मौत जहरीले सांप के काटने से हुई है। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
बाइक की टक्कर से घायल वृद्ध की मौत
सिंगरामऊ में कबेली गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-56 पर करीब 12 दिन पहले बाइक की टक्कर से घायल साइकिल सवार वृद्ध की शुक्रवार की रात बीएचयू ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। पहितियापुर गांव निवासी राजाराम यादव (65) कबेली स्थित गौतमी पेट्रोल पंप पर चौकीदार थे। वह रात करीब आठ बजे घर से खाना खाकर साइकिल से ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे में उनके सिर में चोट आईं थी। सूचना पर पहुंचे पेट्रोल पंप मैनेजर ने निजी वाहन से उन्हें बदलापुर अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। इसके बाद उनका बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा था, जहां शुक्रवार की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मौर्य ने बताया कि घटना के संबंध में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति लेकर लौट रहे किशोर की हादसे में मौत
बक्सा थाना क्षेत्र के फतेहगंज बाजार निवासी आशीष प्रजापति (14) की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह दीपावली के लिए जौनपुर शहर से लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदकर ई-रिक्शा से घर लौट रहा था। वाराणसी-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर सीहीपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में आशीष घायल हो गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
फतेहगंज बाजार निवासी तूफानी प्रजापति के दो बेटे हैं। उनका छोटा बेटा आशीष बृहस्पतिवार को दीपावली की तैयारी के लिए जौनपुर शहर से मूर्ति खरीदने गया था। रात करीब 9:30 बजे वह मूर्ति लेकर ई-रिक्शा से घर लौट रहा था। इसी दौरान लाइनबाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर के पास अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया और आशीष घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंचे परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। लाइनबाजार थाना प्रभारी विनीत राय ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस वाहन का पता लगाने के साथ हादसे की जांच कर रही है।