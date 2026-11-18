Varanasi News: श्याम ध्वजा लेकर निकले श्रद्धालु, मंदिर में हुआ गोपूजन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:55 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:55 AM IST
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श्री श्याम मंडल की ओर से चल रहे 11 दिवसीय निशान शोभायात्रा के आठवें दिन मंगलवार को श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। मैदागिन स्थित पातालेश्वर मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा बुलानाला, चौक, बांसफाटक, गोदौलिया और गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची। यात्रा से पहले मंडल के अध्यक्ष दीपक तोदी, अजय खेमका और सुशील गाड़ोदिया ने श्याम ध्वजा का पूजन किया। यात्रा में फूलों से सजी गाड़ी पर भगवान श्याम की झांकी भी शामिल रही। महिलाएं पूजन की थालियां लेकर चल रही थीं। श्री श्याम मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने बाबा के चरणों में निशान अर्पित किए। भक्तों ने आरती करके श्याम चालीसा का पाठ किया। भक्तों में प्रसाद वितरित हुआ। इस दौरान गोपूजन भी हुआ। मंदिर के प्रधान पुजारी संजय हजारी ने श्रद्धालुओं को गाय की पूजा कराई। भक्तों ने गाय को तिलक लगाकर माला और वस्त्र पहनाया। चना, भूसी और फल खिलाया। आयोजन में सुरेश तुलस्यान, शिवांक शर्मा,गौरांग लोहिया और अमन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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