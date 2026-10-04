यूपी: छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ जवान की सड़क हादसे में मौत, वाहन ने कुचला; 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
मरदह में छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ जवान शशिकांत सिंह (36) की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह शनिवार भोर फोरलेन के फुटपाथ पर टहल रहे थे। वाराणसी की 95वीं बटालियन में तैनात जवान को पांच अक्तूबर को ड्यूटी पर लौटना था। पुलिस वाहन की तलाश कर रही है।
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गाजीपुर में मरदह थाना क्षेत्र के भवानीपुर कंसहरी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान शशिकांत सिंह (36) की शनिवार भोर सड़क हादसे में मौत हो गई। वह दो दिन की छुट्टी पर घर आए थे और सुबह करीब चार बजे वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के फुटपाथ पर टहलने निकले थे। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक के बड़े भाई पवन कुमार सिंह ने बताया कि शशिकांत सिंह शनिवार भोर करीब चार बजे अपने पैतृक आवास से लगभग 200 मीटर दूर फोरलेन पर टहलने के लिए निकले थे। वह मऊ की ओर जाने वाली लेन के फुटपाथ पर कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि पीछे से गाजीपुर की ओर से मऊ जा रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।
शशिकांत सिंह वाराणसी स्थित सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन में तैनात थे। परिजनों के मुताबिक, वह दो दिन की छुट्टी पर शनिवार शाम ही घर आए थे। छुट्टी पूरी होने के बाद पांच अक्तूबर को उन्हें ड्यूटी पर वापस लौटना था। ड्यूटी पर लौटने से पहले ही हुए हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जवान की मौत की खबर सुनकर उनकी मां गायत्री देवी, पत्नी प्रियंका सिंह, बेटी परी सिंह, बेटे शौर्य सिंह और रुद्र सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंचे।
प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि मृतक के बड़े भाई पवन कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद फरार अज्ञात वाहन की पहचान और तलाश की जा रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों से वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अज्ञात वाहन और उसके चालक के बारे में जानकारी मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।