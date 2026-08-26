{"_id":"6a8e05ab077b53550007249e","slug":"couple-sleeping-on-a-pushcart-crushed-to-death-by-a-collapsing-old-wall-during-rain-varanasi-news-c-20-vns1056-1519131-2026-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: बारिश में पुरानी दीवार ढहने से ठेले पर सोए दंपती की मलबे में दबकर मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: बारिश में पुरानी दीवार ढहने से ठेले पर सोए दंपती की मलबे में दबकर मौत

वाराणसी ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 02:44 AM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 02:44 AM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें