यूपी: दो मिनट में भाड़-भाड़ की आवाज से दहला काफिला, तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त; बाहर चल रही क्वालिस भी शिकार
मोकामा विधायक अनंत सिंह से मिलकर लौट रहे सैयदराजा विधायक सुशील सिंह के 25 गाड़ियों के काफिले में सड़क हादसा हो गया। विधायक ने चार गाड़ियों में लगातार टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए साजिश की आशंका जताई है। वहीं, स्कॉर्पियो सवार युवकों के परिजनों ने इसे महज सड़क दुर्घटना बताया है।
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मोकामा विधायक अनंत सिंह से मुलाकात कर लौट रहे सैयदराजा विधायक सुशील सिंह के काफिले के साथ हुए सड़क हादसे ने नया मोड़ ले लिया है। विधायक ने घटना को सामान्य सड़क दुर्घटना मानने से इन्कार करते हुए साजिश की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि काफिले की चार गाड़ियों में लगातार टक्कर मारी गई। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, सुशील सिंह सोमवार रात करीब आठ बजे 25 गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा से रवाना हुए थे। उनके साथ पिंडरा विधायक अवधेश सिंह भी मौजूद थे। हालांकि, रास्ते में अवधेश सिंह अपने गंतव्य के लिए निकल गए। सुशील सिंह अपनी फॉर्च्यूनर से आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में स्कॉर्पियो से टक्कर की घटना हुई। हादसे के बाद काफिले में शामिल लोगों के बीच अफरातफरी मच गई।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
विधायक सुशील सिंह का कहना है कि उनकी चार गाड़ियों को लगातार निशाना बनाकर टक्कर मारी गई। उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। विधायक ने पुलिस को शिकायत देकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके।
उधर, दूसरी तरफ स्कॉर्पियो सवार युवकों ने घटना को महज सड़क दुर्घटना बताया है। युवकों के परिजनों का दावा है कि सभी लोग अस्पताल में खाना पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान जिला अस्पताल के पास उनकी गाड़ी की विधायक की फॉर्च्यूनर से टक्कर हो गई। इसके बाद वे वहां से आगे बढ़े तो लोगों ने घेराबंदी कर ली। परिजनों के मुताबिक, इसी अफरातफरी में दूसरी गाड़ियों से भी टक्कर हो गई।
फिलहाल घटना को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। एक तरफ विधायक ने लगातार चार गाड़ियों में टक्कर को साजिश से जोड़कर देखा है, वहीं स्कॉर्पियो सवार युवकों के परिजन इसे दुर्घटना बता रहे हैं। ऐसे में पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह महज सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।