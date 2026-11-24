विधायक सुशील सिंह का कहना है कि उनकी चार गाड़ियों को लगातार निशाना बनाकर टक्कर मारी गई। उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। विधायक ने पुलिस को शिकायत देकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके।



उधर, दूसरी तरफ स्कॉर्पियो सवार युवकों ने घटना को महज सड़क दुर्घटना बताया है। युवकों के परिजनों का दावा है कि सभी लोग अस्पताल में खाना पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान जिला अस्पताल के पास उनकी गाड़ी की विधायक की फॉर्च्यूनर से टक्कर हो गई। इसके बाद वे वहां से आगे बढ़े तो लोगों ने घेराबंदी कर ली। परिजनों के मुताबिक, इसी अफरातफरी में दूसरी गाड़ियों से भी टक्कर हो गई।



फिलहाल घटना को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। एक तरफ विधायक ने लगातार चार गाड़ियों में टक्कर को साजिश से जोड़कर देखा है, वहीं स्कॉर्पियो सवार युवकों के परिजन इसे दुर्घटना बता रहे हैं। ऐसे में पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह महज सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।