वाराणसी: नक्शा निरस्त होने पर भी होटल दयाल में निर्माण, लगाए पोस्टर; वीडीए ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

नक्शा निरस्त होने पर भी होटल दयाल में निर्माण होने पर रोक लगाने के लिए वीडीए ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए निर्माण कार्य तत्काल रोकने की हिदायत दी गई है।

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उच्च न्यायालय, प्रयागराज के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने के मामले में वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने निर्माणाधीन होटल दयाल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बृहस्पतिवार सुबह वीडीए की ओर से होटल परिसर में निर्माण कार्य रोकने संबंधी करीब 20 बड़े पोस्टर लगाए गए।इन पोस्टरों में स्पष्ट किया गया है कि वीडीए उपाध्यक्ष ने होटल का मानचित्र निरस्त कर दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए निर्माण कार्य तत्काल रोकने की हिदायत दी गई है। डॉ. सूबेदार सिंह और डॉ. शम्मी कुमार सिंह के अनुसार, उच्च न्यायालय ने निर्माणकर्ताओं को दो महीने का समय दिया है।इस अवधि में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाना है। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने पर वीडीए ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना होने पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।वीडीए उपाध्यक्ष के सामने होटल का मानचित्र निरस्त करने की मांग को लेकर आवेदन देने वाले डॉ. सूबेदार सिंह और डॉ. शम्मी कुमार सिंह ने पोस्टर लगाए जाने पर प्राधिकरण का आभार जताया। पोस्टरों की तस्वीरें लेने पहुंचे तो वहां मौजूद होटल मालिक राजेश दयाल के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें फोटो खींचने से रोकते हुए आपत्ति जताई। दोनों ने कहा कि उनका उद्देश्य आम नागरिकों को जागरूक करना है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।