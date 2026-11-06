दिवाली पर डॉक्टरों की सलाह: पटाखों के बारूद से फट सकती है आंखों की लेंस, कार्निया में घाव से परेशानी

प्रो. आरपी मौर्य का कहना है कि थोड़ी-सी असावधानी आंखों के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। पटाखा-बम के तेज धमाके से आंखों के अंदर रक्तस्राव (ब्लीडिंग) हो सकता है। आंख के लेंस व नेत्रगोलक फट सकते हैं। साथ ही आंख का पर्दा (रेटिना) अपनी जगह से उखड़ सकता है।



2024 में दिवाली के समय एक पखवाड़े के अंदर नेत्र संस्थान में कुल 36 लोग पटाखों से चोटिल होकर इलाज के लिए आए। इसमें भी 64 फीसदी शहरी जबकि 36 फीसदी ग्रामीण रहे। कुल मरीजों में 21 साल से कम उम्र के मरीज 69 फीसदी रहे।



यह लोग खतरनाक पटाखों, जैसे रॉकेट-बम, सुतली-बम व अनार-बम आदि से चोटिल हुए थे। 7 फीसदी लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई थी। 2025 में 68 लोग में 54 फीसदी शहरी, 46 ग्रामीण क्षेत्र से थे।