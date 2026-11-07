Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Consecration of five idols along with Mahalakshmi

Varanasi News: महालक्ष्मी के साथ पंच प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा

Sat, 07 Nov 2026 11:36 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Consecration of five idols along with Mahalakshmi
वाराणसी। युवा अग्रवाल सम्मेलन ट्रस्ट की ओर से शनिवार को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल में चार दिवसीय कुलदेवी श्रीमहालक्ष्मी पूजनोत्सव शुरू हुआ। पंच प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा कर पूजन हुआ। मां के खजाने के पूजन के बाद वितरण होगा। कौस्तुभ गर्ग, पूजा गर्ग, प्रतीक अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल ने सपत्नीक पूजन किया। आचार्य पंडित विकास महाराज के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश के बाद कुलदेवी श्रीमहालक्ष्मी, विद्या की देवी माता सरस्वती, माता काली एवं महाबली हनुमान की विशेष आराधना के साथ प्राण-प्रतिष्ठा हुई। पूजन में संस्था संरक्षक अजय कृष्ण अग्रवाल, सलिल अग्रवाल, आमोद अग्रवाल शामिल रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed