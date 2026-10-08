राजनीति: राहुल-प्रियंका के समर्थन में सड़क पर कांग्रेसी, लोकतंत्र का काला दिवस मनाया; सरकार विरोधी नारेबाजी

इसी मुद्दे पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं के साथ पुलिस कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता के मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी की ओर से आठ अक्टूबर को काला दिवस मनाने का निर्णय दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान नेताओं की हिरासत के विरोध में लिया गया था।



दिल्ली में सात अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं को जंतर-मंतर की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस दौरान मधु राय, रामानंद यादव, रजनीकांत पांडेय, तौफीक खान, राजेंद्र गौतम, मुनीर खान, तरुण पांडेय, भवानी शरण सिंह, राहुल गुलाब राम, हम्मीर शाह, परमहंस सिंह राजपूत, नवीन पांडेय, कुलदीप वर्मा, माधवेंद्र मूर्ति ओझा, अमलेंदु पांडेय, अतुल दुबे, इंद्रजीत मिश्रा, दिलीप यादव, शिवेंद्र मिश्रा, जुगल किशोर आदि मौजूद रहे।