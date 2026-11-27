मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर को भारत कला भवन की दुर्लभ गैलरी का उद्घाटन करेंगे। कला संकाय के राधा कृष्णन सभागार में प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करेंगे। बीएचयू के पंडित ओंकार नाथ ठाकुर सभागार में बनारस बिएनाले कार्यक्रम में आयोजकों ने ये जानकारी दी। शुक्रवार को पहले सीआईआई बनारस बिएनाले 2026 का शुभारंभ किया गया। इसमें बनारस की वस्त्रकला पर बातचीत की गई। उद्यमी माधव सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम हर दो वर्षों पर होगा।

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आयोजकों ने बताया कि काशी की सदियों पुरानी विरासत अब समकालीन कला के रंगों में नजर आएगी। 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाला यह आयोजन काशी की कला, संस्कृति, संगीत, वस्त्र और शिल्प परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और बीएचयू के सहयोग से आयोजित इस बिएनाले में देश-विदेश के कलाकारों, कला प्रेमियों, पर्यटकों और शिल्पकारों को जोड़ने की तैयारी है। विज्ञापन



'काशी/लाइट : सिटी एज सेंसेरियम' थीम पर आधारित इस आयोजन में बनारस को केवल देखने का नहीं, बल्कि सुनने, महसूस करने और अनुभव करने वाले शहर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। खास बात यह है कि यह आयोजन किसी एक परिसर या सभागार तक सीमित नहीं रहेगा। शहर के घाटों, पुरानी गलियों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, विश्वविद्यालय परिसरों और शिल्प समूहों में अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। आयोजकों ने बताया कि काशी की सदियों पुरानी विरासत अब समकालीन कला के रंगों में नजर आएगी। 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाला यह आयोजन काशी की कला, संस्कृति, संगीत, वस्त्र और शिल्प परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और बीएचयू के सहयोग से आयोजित इस बिएनाले में देश-विदेश के कलाकारों, कला प्रेमियों, पर्यटकों और शिल्पकारों को जोड़ने की तैयारी है।'काशी/लाइट : सिटी एज सेंसेरियम' थीम पर आधारित इस आयोजन में बनारस को केवल देखने का नहीं, बल्कि सुनने, महसूस करने और अनुभव करने वाले शहर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। खास बात यह है कि यह आयोजन किसी एक परिसर या सभागार तक सीमित नहीं रहेगा। शहर के घाटों, पुरानी गलियों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, विश्वविद्यालय परिसरों और शिल्प समूहों में अलग-अलग कार्यक्रम होंगे।

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