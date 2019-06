नीट रिजल्ट : ऑल इंडिया में तीसरी रैंक पाने वाले अक्षत को सीएम योगी ने दी बधाई

नीट परीक्षा में ऑल इंडिया में तीसरी रैंक हासिल करने वाले बनारस के अक्षत कौशिक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। अक्षत कौशिक ने नीट में 720 में से 700 नंबर हासिल किए। इसके साथ ही वह यूपी में भी टॉपर बन गए।सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि बनारस के अक्षत कौशिक को मेरा अशीर्वाद और बधाई, जिन्होंने नीट में ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की है। आपने हमें गौरवान्वित किया है। बहुत बढ़िया। साथ ही लिखा कि बाकी सभी पास होने वाले छात्रों को भी स्नेह और शुभकामनाएं।

My blessings and heartiest congratulations to Akshat Kaushik of #Varanasi who secured All India 3rd rank in the #NEETResult2019. You make us proud. Well done!



अन्य सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी स्नेह और शुभकामनाएं।