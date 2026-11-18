{"_id":"6afcb0bda95c972cbd0d0e6a","slug":"clash-between-two-g-thumb-severed-varanasi-news-c-20-vns1056-1619762-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: जमीन की सफाई को लेकर दो पक्षों में मारपीट, युवक का अंगूठा कटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: जमीन की सफाई को लेकर दो पक्षों में मारपीट, युवक का अंगूठा कटा

वाराणसी ब्यूरो

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:23 AM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:23 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

