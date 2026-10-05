पवन सिंह फिर नहीं पहुंचे कोर्ट: मां की तबीयत खराब होने का दिया हवाला, ज्योति बोलीं- ताकत का फायदा उठाते हैं वो

परिवार न्यायालय की अदालत में सुनवाई के बाद ज्योति सिंह ने सास की तबीयत खराब होने के सवाल पर कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मन तो कर रहा है कि सास को देखने जाएं, लेकिन पिछले दिनों अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण वह स्वयं नहीं जा सकतीं। सास की तबीयत की जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने भाई को भेजा है। साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की प्रार्थना कर रही हैं।



पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाह छह मार्च 2018 को हुआ था। वैवाहिक विवाद के बाद ज्योति सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को बलिया परिवार न्यायालय में अंतरिम भरण-पोषण की याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए अदालत की ओर से काउंसिलिंग भी कराई गई, लेकिन समाधान नहीं हो सका। मामले में आगे की सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी।