चीनी मांझा: 24 घंटे में 4 जगह मारे छापे, सभी छोटे दुकानदार, होलसेलरों से दूरी; पुलिस नहीं कस पा रही है शिकंजा

पुलिस ने 9 आरोपियों को दबोचा 137.448 किलो मांझा बरामद

वाराणसी। साड़ी कारोबारी की मौत के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 137.448 किलोग्राम चीनी मांझे बरामद किए। काशी और वरुणा जोन के आठ थानों में आठ प्राथमिकी दर्ज हुई। इसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। दुकानों और संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग की गई।



कोतवाली के अमियामंडी से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 37.873 किलोग्राम चीनी मांझा बरामद हुआ। रामनगर में बलुआ घाट किनारे लावारिस हाल में 20 किलोग्राम चीनी मांझा बरामद हुआ। दशाश्वमेध में 56 किलोग्राम चीनी मांझा, एक दुकानदार की गिरफ्तारी हुई। भेलूपुर थाना क्षेत्र में 10 किलोग्राम चीनी मांझा के संग एक आरोपी, मंडुवाडीह में दो किलोग्राम चीनी मांझा के संग एक आरोपी, सारनाथ में दो आरोपियों को 3.865 किलोग्राम चीनी मांझा बरामद हुआ।



आधा किलोग्राम चीनी मांझा के संग लोहता से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र से 6.5 किलोग्राम चीनी मांझा के संग एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि मांझे की बिक्री, भंडारण, उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।