चंदौली जिले में रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जिला चिकित्सालय के एमसीएच विंग में नवजात शिशुओं को पोलियो की दो बूंद खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत जिले में पांच वर्ष तक के 3,07,618 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 976 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही 38 ट्रांजिट और 18 मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं।

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बूथ पर नहीं आने वाले बच्चों तक पहुंचेगी टीम

अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। रविवार को बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके बाद सोमवार से शुक्रवार तक 616 टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों को दवा पिलाएंगी, जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच सके। विभाग का प्रयास है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे।