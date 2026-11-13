वाराणसी: पटाखे से कूड़े में लगी आग, भूमिगत बिजली लाइन की लाखों की पाइप जलकर राख; रामनगर किले के पास घटना

किले के मुख्य द्वार के पास पटाखे से लगी आग ने लाखों रुपये की प्लास्टिक पाइप को राख कर दिया। काशीराज परिवार की खुली जमीन पर कूड़े के ढेर में लगाई गई आग देखते ही देखते विकराल हो गई और पास में रखी भूमिगत बिजली लाइन बिछाने में इस्तेमाल होने वाली पाइपों तक पहुंच गई। शुक्रवार रात करीब आठ बजे हुई घटना से आसपास के दुकानदारों में अफरातफरी मच गई। किले के मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो युवक पटाखे से आग लगाते दिखाई दे रहे हैं।

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किले के मुख्य द्वार के बायीं ओर करीब पांच फीट ऊंची बाउंड्री से घिरी काशीराज परिवार की खुली जमीन पर लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ था। इसी के पास रामनगर की गलियों में भूमिगत बिजली के तार बिछाने का काम कर रही कार्यदायी संस्था एलएंडटी की प्लास्टिक पाइप रखी गई थी। शुक्रवार शाम कूड़े में आग लगने के बाद लपटें तेजी से उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने पास में रखी पाइपों को अपनी चपेट में ले लिया। विज्ञापन



आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक बड़ी मात्रा में पाइप जलकर नष्ट हो चुकी थीं। कंपनी के कर्मचारियों के मुताबिक, आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इन पाइपों का इस्तेमाल भूमिगत बिजली के तार बिछाने के कार्य में किया जाना था। किले के मुख्य द्वार के बायीं ओर करीब पांच फीट ऊंची बाउंड्री से घिरी काशीराज परिवार की खुली जमीन पर लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ था। इसी के पास रामनगर की गलियों में भूमिगत बिजली के तार बिछाने का काम कर रही कार्यदायी संस्था एलएंडटी की प्लास्टिक पाइप रखी गई थी। शुक्रवार शाम कूड़े में आग लगने के बाद लपटें तेजी से उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने पास में रखी पाइपों को अपनी चपेट में ले लिया।आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक बड़ी मात्रा में पाइप जलकर नष्ट हो चुकी थीं। कंपनी के कर्मचारियों के मुताबिक, आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इन पाइपों का इस्तेमाल भूमिगत बिजली के तार बिछाने के कार्य में किया जाना था।

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