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वाराणसी: पटाखे से कूड़े में लगी आग, भूमिगत बिजली लाइन की लाखों की पाइप जलकर राख; रामनगर किले के पास घटना

Fri, 13 Nov 2026 11:49 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 13 Nov 2026 11:49 PM IST
सार

रामनगर में काशीराज परिवार की खुली जमीन पर कूड़े में पटाखे से लगाई गई आग से एलएंडटी कंपनी की लाखों रुपये की प्लास्टिक पाइप जलकर राख हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक दिखाई दे रहे हैं। तीन दमकल गाड़ियों ने करीब 30 मिनट में आग पर काबू पाया।

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Varanasi Fire breaks out trash due firecrackers underground power line conduits worth lakhs reduced to ashes
रामनगर किले के पास लगी भीषण आग। - फोटो : संवाद

विस्तार
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किले के मुख्य द्वार के पास पटाखे से लगी आग ने लाखों रुपये की प्लास्टिक पाइप को राख कर दिया। काशीराज परिवार की खुली जमीन पर कूड़े के ढेर में लगाई गई आग देखते ही देखते विकराल हो गई और पास में रखी भूमिगत बिजली लाइन बिछाने में इस्तेमाल होने वाली पाइपों तक पहुंच गई। शुक्रवार रात करीब आठ बजे हुई घटना से आसपास के दुकानदारों में अफरातफरी मच गई। किले के मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो युवक पटाखे से आग लगाते दिखाई दे रहे हैं।

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किले के मुख्य द्वार के बायीं ओर करीब पांच फीट ऊंची बाउंड्री से घिरी काशीराज परिवार की खुली जमीन पर लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ था। इसी के पास रामनगर की गलियों में भूमिगत बिजली के तार बिछाने का काम कर रही कार्यदायी संस्था एलएंडटी की प्लास्टिक पाइप रखी गई थी। शुक्रवार शाम कूड़े में आग लगने के बाद लपटें तेजी से उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने पास में रखी पाइपों को अपनी चपेट में ले लिया।
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आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक बड़ी मात्रा में पाइप जलकर नष्ट हो चुकी थीं। कंपनी के कर्मचारियों के मुताबिक, आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इन पाइपों का इस्तेमाल भूमिगत बिजली के तार बिछाने के कार्य में किया जाना था।

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सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो युवक
काशीराज परिवार के सुरक्षा अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि घटना की तहरीर थाने में दी गई है। किले के मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो युवक पटाखे से आग लगाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों का कहना है कि आग से लाखों रुपये की पाइप जल गई हैं। कंपनी की ओर से भी पुलिस को तहरीर दी जाएगी। थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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